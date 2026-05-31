EMAJEUR A LA FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LE REACTEUR, Place de la Mairie, Issy-les-Moulineaux

EMAJEUR A LA FÊTE DE LA MUSIQUE AVEC LE REACTEUR Dimanche 21 juin, 20h50 Place de la Mairie Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:50:00+02:00 – 2026-06-21T21:20:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:50:00+02:00 – 2026-06-21T21:20:00+02:00

EMAJEUR

Un éclat de douceur et de révolte traverse la musique d’Emajeur. Un mot d’ordre : transformer ses tempêtes intérieures en refrains qui restent. Portée par le vent d’ouest, elle grandit entre mélodies pop, textes rap et sonorités électro, cherchant très tôt dans la musique un refuge autant qu’une arme. Elle compose ses propres prods sur le tas et l’écriture s’inscrit comme une évidence : des textes bruts écrit comme dans un journal intime. Sensible, un brin insolente, son premier EP Problèmes Minimes fait danser, en tendant un miroir à une génération qui cherche elle aussi à être vraie.

iSSY-LES-MOULINEAUX

Place de la Mairie place de la Mairie 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Electro Pop

Emajeur