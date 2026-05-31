SENSITIVITY PLAYERS A LA FÊTE DE LA MUSIQUE !, Place de la Mairie, Issy-les-Moulineaux
SENSITIVITY PLAYERS A LA FÊTE DE LA MUSIQUE !, Place de la Mairie, Issy-les-Moulineaux dimanche 21 juin 2026.
SENSITIVITY PLAYERS A LA FÊTE DE LA MUSIQUE ! Dimanche 21 juin, 22h10 Place de la Mairie Hauts-de-Seine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T22:10:00+02:00 – 2026-06-21T22:40:00+02:00
Fin : 2026-06-21T22:10:00+02:00 – 2026-06-21T22:40:00+02:00
Formé en septembre 2023, le groupe de quadras d’Issy (et d’ailleurs) s’est retrouvé sur l’envie de faire de la musique ensemble, pour se faire plaisir et le partager sur scène !
Leur playlist est composée de reprises Pop/Rock, plutôt récentes: Avicci, Lizzo, Juliette Armanet, Gossip, Olivia Rodrigo, Amy Winehouse, One Republic…
Ils ont une playlist de plus de 50 titres qu’ils travaillent dans les studios du Réacteur.
Place de la Mairie place de la Mairie 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France
Pop/Rock
©
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