Demain, la forêt soirée-débat pour une forêt durable Café La Clef Brioude

Brioude

Demain, la forêt soirée-débat pour une forêt durable

Café La Clef 53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Soirée débat sur la gestion durable de la forêt, la replantation et l’engagement citoyen, avec Bruno Fournier, ancien professionnel de la filière forestière, et les bénévoles du CERF 43.

.

Café La Clef 53 rue de la Pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 81 contact@associationdasa.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening debate on sustainable forest management, replanting and civic involvement, with Bruno Fournier, a former forestry professional, and volunteers from CERF 43.

L’événement Demain, la forêt soirée-débat pour une forêt durable Brioude a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne