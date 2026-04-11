Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Demain, la forêt soirée-débat pour une forêt durable Café La Clef Brioude

Demain, la forêt soirée-débat pour une forêt durable Café La Clef Brioude jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Café La Clef

Adresse : 53 rue de la Pardige

Ville : 43100 Brioude

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Brioude

Demain, la forêt soirée-débat pour une forêt durable

Café La Clef 53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:00:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Soirée débat sur la gestion durable de la forêt, la replantation et l’engagement citoyen, avec Bruno Fournier, ancien professionnel de la filière forestière, et les bénévoles du CERF 43.
  .

Café La Clef 53 rue de la Pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 81  contact@associationdasa.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening debate on sustainable forest management, replanting and civic involvement, with Bruno Fournier, a former forestry professional, and volunteers from CERF 43.

L’événement Demain, la forêt soirée-débat pour une forêt durable Brioude a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

À voir aussi à Brioude (Haute-Loire)