Demain, la forêt soirée-débat pour une forêt durable Café La Clef Brioude
Demain, la forêt soirée-débat pour une forêt durable Café La Clef Brioude jeudi 16 avril 2026.
Brioude
Demain, la forêt soirée-débat pour une forêt durable
Café La Clef 53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Soirée débat sur la gestion durable de la forêt, la replantation et l’engagement citoyen, avec Bruno Fournier, ancien professionnel de la filière forestière, et les bénévoles du CERF 43.
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Café La Clef 53 rue de la Pardige Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 81 contact@associationdasa.fr
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English :
An evening debate on sustainable forest management, replanting and civic involvement, with Bruno Fournier, a former forestry professional, and volunteers from CERF 43.
L’événement Demain, la forêt soirée-débat pour une forêt durable Brioude a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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