Demain Secret, Salle des Fêtes Fives, Lille

Demain Secret Vendredi 5 juin, 18h30 Salle des Fêtes Fives Nord

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:40:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:40:00+02:00

À l’occasion de ses 20 ans, le Plan Musique Danse Théâtre célèbre une belle aventure collective avec Demain Secret – 20 ans de re.création.s, un spectacle original porté par ses artistes intervenants.

Accompagnés par la metteuse en scène Claire Pasquier et le compositeur Fabian Fiorini, ils explorent ensemble vingt années de pratiques artistiques partagées, entre musique, danse et théâtre.

Cette création inédite associe 24 classes des écoles de Lille, Hellemmes et Lomme, témoignant du lien vivant entre les artistes, les enseignants et les enfants qui font le cœur du dispositif.

Fruit d’un long travail collectif, Demain Secret sera présenté du 5 juin à la Salle des Fêtes de Fives.

Un rendez-vous festif et poétique pour fêter vingt années de découvertes, d’émotions et de re.création.s.

INFORMATIONS

Vendredi 5 juin 2026 à 18h30

Salle des Fêtes de Fives

️ Billetterie à venir

Salle des Fêtes Fives 91 rue de Lannoy, Lille Lille 59370 Fives Nord Hauts-de-France

Le Plan Musique Danse Théâtre fête ses 20 ans !