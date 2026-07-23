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Démodé, la comédie qui fait vivre les mots ! Le Funambule Montmartre Paris

mardi 8 septembre 2026 · Le Funambule Montmartre · Paris

Démodé, la comédie qui fait vivre les mots ! Le Funambule Montmartre Paris

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Lieu
Le Funambule Montmartre
Adresse
53 rue des Saules
Ville
75018 Paris
Département
Paris

Pour sauver la langue de Molière, Voltaire et Hugo (pour ne citer qu’eux), 5 artistes saltimbanques se mobilisent et vont jouer avec les mots pour défendre prose, vers et autres alexandrins qui fondent notre patrimoine littéraire.

Laissez-vous emporter dans leur univers décalé où les mots prennent corps et résonnent comme un plaidoyer en faveur des poètes d’hier et d’aujourd’hui.

Un hymne à l’amour des mots à la fois drôle et poétique.

Du 8 septembre au 11 novembre

Mardis et mercredis à 19h ou 21h selon les semaines

À l’heure de l’écriture sms et de chatGPT, les bons mots sont-ils devenus démodés ? La pluralité linguistique existe-t-elle encore ou la richesse de langue française est-elle menacée ?
Du mardi 08 septembre 2026 au mercredi 11 novembre 2026 :
payant Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-08T02:00:00+02:00
fin : 2026-11-12T00:59:59+01:00
Date(s) :

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules  75018 Paris
Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/demode +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/


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