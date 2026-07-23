Démodé, la comédie qui fait vivre les mots ! Le Funambule Montmartre Paris

Informations pratiques

Pour sauver la langue de Molière, Voltaire et Hugo (pour ne citer qu’eux), 5 artistes saltimbanques se mobilisent et vont jouer avec les mots pour défendre prose, vers et autres alexandrins qui fondent notre patrimoine littéraire.

Laissez-vous emporter dans leur univers décalé où les mots prennent corps et résonnent comme un plaidoyer en faveur des poètes d’hier et d’aujourd’hui.

Un hymne à l’amour des mots à la fois drôle et poétique.

Du 8 septembre au 11 novembre Mardis et mercredis à 19h ou 21h selon les semaines

À l’heure de l’écriture sms et de chatGPT, les bons mots sont-ils devenus démodés ? La pluralité linguistique existe-t-elle encore ou la richesse de langue française est-elle menacée ?

Du mardi 08 septembre 2026 au mercredi 11 novembre 2026 :

payant Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-08T02:00:00+02:00

fin : 2026-11-12T00:59:59+01:00

Date(s) :

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/demode +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/



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