Démonstration d’artisan, Musée de la faïence et de la céramique, Malicorne-sur-Sarthe
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la faïence et de la céramique · Malicorne-sur-Sarthe
Informations pratiques
Démonstration d’artisan Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée de la faïence et de la céramique Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Démonstration au tour de potier par la céramiste Sara Grace Wevill : uniquement le dimanche, 14h30-17h30
Musée de la faïence et de la céramique Rue Victor Hugo, 72270 Malicorne-sur-Sarthe, France Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire 0243480717 https://musee-faience.fr Le musée retrace l’histoire de la céramique à travers un fonds ancien de plus de 5 000 pièces et trois parcours thématiques (jeune public et famille, sensoriel et nature) qui s’adaptent à tous. En famille ou entre amis, amateur de céramique ou curieux des richesses du patrimoine local, chaque visiteur peut désormais vivre son expérience et créer ses souvenirs du musée.
Il met en avant un passé industriel en présentant de nombreuses céramiques utilitaires, en grès, terre cuite ou terre vernissée produites à Malicorne. Du Mans : D23, direction la Suze-sur-Sarthe / Malicorne-sur-Sarthe (30 min) De la Flèche : D12 / D18 direction Malicorne-sur-Sarthe (20 min) De Paris / Angers/ Nantes : Autoroute A11 sortie n°10 Sablé/La Flèche
Démonstration au tour de potier par la céramiste Sara Grace Wevill : uniquement le dimanche, 14h30-17h30
©CC Val de Sarthe
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