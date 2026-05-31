Démonstration d’Arts Martiaux Historiques Européens aux Archives départementales de la Côte-d’Or, Archives départementales de la Côte-d’Or, Dijon

Démonstration d’Arts Martiaux Historiques Européens aux Archives départementales de la Côte-d’Or Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Archives départementales de la Côte-d’Or Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Démonstration d’Arts Martiaux Historiques Européens.

L’association Dijonnaise De Taille et d’Estoc est dédiée à la recherche sur les Arts Martiaux Historiques Européens (AMHE). Elle étudie de nombreuses traditions martiales à l’épée, lance, hache ou encore à mains nues. Traités de combat, simulateurs d’armes, démonstrations : les membres présenteront au cours de cette journée plusieurs techniques martiales et répondront aux questions du public.

Archives départementales de la Côte-d’Or 8, rue Jeannin 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Démonstration d’Arts Martiaux Historiques Européens.

© De taille et d’Estoc