Démonstration d’Arts Martiaux Historiques Européens aux Archives départementales de la Côte-d’Or, Archives départementales de la Côte-d’Or, Dijon
Démonstration d’Arts Martiaux Historiques Européens aux Archives départementales de la Côte-d’Or, Archives départementales de la Côte-d’Or, Dijon dimanche 20 septembre 2026.
Démonstration d’Arts Martiaux Historiques Européens aux Archives départementales de la Côte-d’Or Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Archives départementales de la Côte-d’Or Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Démonstration d’Arts Martiaux Historiques Européens.
L’association Dijonnaise De Taille et d’Estoc est dédiée à la recherche sur les Arts Martiaux Historiques Européens (AMHE). Elle étudie de nombreuses traditions martiales à l’épée, lance, hache ou encore à mains nues. Traités de combat, simulateurs d’armes, démonstrations : les membres présenteront au cours de cette journée plusieurs techniques martiales et répondront aux questions du public.
Archives départementales de la Côte-d’Or 8, rue Jeannin 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Démonstration d’Arts Martiaux Historiques Européens.
© De taille et d’Estoc
À voir aussi à Dijon (Côte-d'Or)
- Les Archives de l’autre côté, mises en scènes visuelles des Archives par Philippe Jozelon Archives départementales de la Côte-d’Or Dijon 4 juin 2026
- Bienvenue à la Fabrique Mulot & Petitjean !, La fabrique Mulot et Petit Jean, 6 boulevard de l’Ouest, Dijon 5 juin 2026
- Support Your BFC Band, Kaslan, Amalgam, La Vapeur, Dijon 5 juin 2026
- Club Yaourt – Release Party, La Vapeur, Dijon 5 juin 2026
- Visite d’un jardin à Dijon, Jardin de particulier à Dijon, Dijon 6 juin 2026