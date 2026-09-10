Démonstration de billard, Château du Mesnil Voysin, Bouray-sur-Juine
samedi 19 septembre 2026 · Château du Mesnil Voysin · Bouray-sur-Juine
Informations pratiques
Démonstration de billard 19 et 20 septembre Château du Mesnil Voysin Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
A l’occasion des journées du Patrimoine 2026, le Chateau du Mesnil Voysin accueille le trophée des Maitres, démonstartion et initiation du public au billard.
Avec Pierre Soumagne, 14 fois champion d’Europe, Magali de Clunder, 13 fois champion d’Europe, et Jean Reverchon 3 fois champion du Monde.
Château du Mesnil Voysin 1 rue de Lardy 91850 Bouray-sur-Juine Bouray-sur-Juine 91850 Essonne Île-de-France 06 73 66 99 74 Château classé au titre des monuments historiques RER C gare de Lardy ou de Bouray (2 bons kilomètres à pied) ou en voiture depuis la N20 sortie Arpajon puis direction la Ferté Alais, puis Bouray et Lardy.
Démonstration de billard avec le trophée des Maitres
© MESNIL VOYSIN
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