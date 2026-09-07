Exposition Légo, Château du Mesnil Voysin, Bouray-sur-Juine

Informations pratiques

Exposition Légo 19 et 20 septembre Château du Mesnil Voysin Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition Légo

Quand un mordu reproduit le chateau de Mesnil Voysin en Légo : une maquette qui vous époustouflera.

D’autres scènes seront également exposées dans le grenier des Communs.

Sur place, stands de vente d’articles Légo.

Des milliers de briques, des idées plein la tête, et toi le bâtisseur.

Viens, imagine, construit !

Château du Mesnil Voysin 1 rue de Lardy 91850 Bouray-sur-Juine Bouray-sur-Juine 91850 Essonne Île-de-France 06 73 66 99 74 Château classé au titre des monuments historiques RER C gare de Lardy ou de Bouray (2 bons kilomètres à pied) ou en voiture depuis la N20 sortie Arpajon puis direction la Ferté Alais, puis Bouray et Lardy.

Exposition

© S. GALINE