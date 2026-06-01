Visite libre de la chapelle du château du Mesnil Voysin à Bouray sur Juine, Château du Mesnil Voysin, Bouray-sur-Juine

Visite libre de la chapelle du château du Mesnil Voysin à Bouray sur Juine 19 et 20 septembre Château du Mesnil Voysin Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de la chapelle de la Trinité au Château du Mesnil Voysin à Bouray sur Juine.

La Chapelle de la Trinité

Le Père l’Amour donné, le Fils l’Amour reçu et le Saint Esprit l’Amour échangé.

Le ciment qui enveloppe la chapelle en cachant les grès dernier témoin des enduits du château avant sa restauration a laissé place à un enduit de chaux.

Une sacristie tardive reliant la chapelle à la maison du chapelain a été démontée. La fenêtre à retrouvé sa place.

Construite en 1610, antérieurement au château actuel, avec une toiture en carène de bateau et une charpente à l’impériale, avec voûte en berceau légèrement écrasé.

Le maître autel, construit autour d’une taque de cheminée, a été remplacé par un buffet d’époque Louis XIV et un tabernacle début XVIIème

Deux hampes de pénitents entourent l’autel. Reprise de la tribune (Robert de Cotte) avec des balustres du même modèle que la table de communion, qui marquera le 2ème niveau.

Le 3ème sur lequel reposera l’autel est une ellipse en marbre rouge royal de Flandre (invitation au Baroque) avec une progression de la richesse des matériaux.

Dressée contre le mur de la tribune, pierre inaugurale de damoiselle Renée Sabathier, veuve de feu Guillaume Hérouard Conseiller et secrétaire du Roi, laquelle a fait bâtir cette chapelle et y a été enterrée le 23 février 1611.

La chapelle fût bénite et sacrée par Monseigneur et Révérend Père en Dieu messire Jacques de Martin évêque de Vannes et le révérend Cardinal Duperron Archevêque de Sens, Primat des Gaules et de Germanie, Grand Aumônier de France.

La litre funéraire (de Cornuel), qui était un droit seigneurial, est sous la boiserie.

Une bannière de procession de 1816 avec un Christ au recto et Saint Martin au verso.

L’allée centrale avec des pierres commémoratives et 3 dalles couvrant 3 caveaux, foulées au sol en signe d’humilité.

Edouard VII (devenu après son abdication duc de Windsor) et Wallis Simpson se sont fait doubler dans l’achat de Mesnil par Monsieur Mansillon, car ils voulaient déménager les tombes Polignac ! Subsiste une couronne mortuaire des Polignac.

Un œil de bœuf similaire à ceux du château remplace une lucarne raide, pour accueillir un vitrail représentant l’Ordre du Saint Esprit, suprême décoration : c’est un trait d’union entre la chapelle de la Trinité et les hommes qui ont habités le Mesnil (Voysin greffier de l’ordre, Broglie et son collier, Guitaut…)

Château du Mesnil Voysin 1 rue de Lardy 91850 Bouray-sur-Juine Bouray-sur-Juine 91850 Essonne Île-de-France 06 73 66 99 74 Château classé au titre des monuments historiques RER C gare de Lardy ou de Bouray (2 bons kilomètres à pied) ou en voiture depuis la N20 sortie Arpajon puis direction la Ferté Alais, puis Bouray et Lardy.

Visite libre de la chapelle

© F. MARTIN