Visite guidée du Château du Mesnil Voysin à Bouray sur Juine, Château du Mesnil Voysin, Bouray-sur-Juine

Visite guidée du Château du Mesnil Voysin à Bouray sur Juine 19 et 20 septembre Château du Mesnil Voysin Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château a été construit entre 1632 et 1635 sous le règne de Louis XIII en conservant le style Henri IV. Il est bâti en pierre de grès du pays. François Mansart en aurait été l’architecte et Claude Cornuel le concepteur.

La cour des communs dessert l’orangerie, les cuisines, remises et ateliers, le fruitier et le four à pain.

La chapelle date de 1611 et a été érigée par Renée Sabathier, son toit est en carène. Une crypte a servi de sépulture à de nombreux seigneurs :

– Famille Sabathier

– Famille de Rouge

– Famille Choiseul-Praslin

– Famille de Polignac

Le pigeonnier : au centre de la cour des communs, il est coiffé d’une poivrière. Il comporte 3 500 boulins (nichoirs intérieurs), une splendide charpente et un dénichoir mobile d’époque. Les déjections des pigeons étaient recueillies comme engrais pour le potager.

Le parc, au XVIIe et XVIIIe, a été dessiné par Le Notre. Il comprenait 175 hectares : il n’en reste plus que 42. Il est ceinturé par un mur de pierres du pays.

Les douves sèches protégeaient l’accès au château. Un pont-levis aurait même été construit.

Le cours de la Juine a été dévié pour alimenter la pièce d’eau, les canaux et les fontaines.

Le domaine seigneurial comprenait trois fermes :

– La Ferme du Petit-Mesnil

– La Grande Ferme

– La Petite Ferme

Le Dieu de Bouray a été trouvé en 1815 dans la pièce d’eau du parc du Mesnil-Voysin. Il est de toutes les expositions sur l’art celte. Les rives de la Juine furent un lieu de culte païen.

La tour de Pocancy est une fabrique : elle a été construite par le marquis de Brogglie pour contempler le domaine.

Rassemblement pour la visite à coté du four à pain. Un panneau avec les horaires de départ sera sur place. Durée de la visite : environ 30 minutes.

Attention tout le chateau ne se visite pas (propriété privée). Vous visiterez le four à pain, le pigeonnier à dénichoir mobile, la chapelle, le grand salon vert.

Château du Mesnil Voysin 1 rue de Lardy 91850 Bouray-sur-Juine Bouray-sur-Juine 91850 Essonne Île-de-France 06 73 66 99 74 Château classé au titre des monuments historiques RER C gare de Lardy ou de Bouray (2 bons kilomètres à pied) ou en voiture depuis la N20 sortie Arpajon puis direction la Ferté Alais, puis Bouray et Lardy.

Visite guidée du château

© F. MARTIN