Visite libre du Château de Mesnil Voysin à Bouray sur Juine, Château du Mesnil Voysin, Bouray-sur-Juine

Visite libre du Château de Mesnil Voysin à Bouray sur Juine 19 et 20 septembre Château du Mesnil Voysin Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du Château de Mesnil Voysin à Bouray sur Juine.

Grâce au propriétaire du domaine, à la municipalité de Bouray sur Juine, à l’association Bouray et son histoire et aux membres bénévoles, les visiteurs pourront pénétrer dans le château du Mesnil-Voysin les 19 et 20 septembre 2026 à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Les visiteurs seront accueillis par des membres bénévoles et des exposants triés sur le volet. Le public pourra s’émerveiller devant un parterre de voitures anciennes de collection, visiter le four à pain, le pigeonnier avec sa charpente d’origine et son dénichoir mobile, la chapelle restaurée, le grand salon, puis se détendre tout au long des stands. Seront présents un troupeau de moutons avec une démonstration de chiens de bergers, un apiculteur, un ferronnier, un tapissier, des tourneurs sur bois, couvreurs, fabricant de vitraux, etc… Le four à pain est remis exceptionnellement en fonction pour ces deux jours et permet de faire du pain à l’ancienne et des fougasses cuites au feu de bois. Du jus de pomme est également fabriqué sur place et vendu au profit d’une association locale.

Marché gourmand et artisanat d’art (environ 70 exposants) et petite restauration sur place.

Château du Mesnil Voysin 1 rue de Lardy 91850 Bouray-sur-Juine Bouray-sur-Juine 91850 Essonne Île-de-France 06 73 66 99 74 Château classé au titre des monuments historiques RER C gare de Lardy ou de Bouray (2 bons kilomètres à pied) ou en voiture depuis la N20 sortie Arpajon puis direction la Ferté Alais, puis Bouray et Lardy.

Visite libre du château

© F. MARTIN