Marché gourmand et artisanat d’art au Château du Mesnil Voysin à Bouray sur Juine, Château du Mesnil Voysin, Bouray-sur-Juine

Informations pratiques

Marché gourmand et artisanat d’art au Château du Mesnil Voysin à Bouray sur Juine 19 et 20 septembre Château du Mesnil Voysin Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans la cour des communs et dans le grand salon, marché gourmand et d’artisanat d’art.

Plus de 60 exposants :

Pour le marché gourmand : foie gras, fromage de chèvre, vins et spiritueux, crêpes, jus de pommes (fabriqué sur place devant les visiteurs), pain fabriqué au château (voir visite du four à pain), miel, saucissons, produits créoles, biscuits. Tous les exposants sont des producteurs et artisans locaux.

Pour le savoir-faire : peinture sur porcelaine, peinture sur ardoise, tourneur sur bois, marqueterie d’art, tapissier, graveur sur verre, dentellière, brodeuse, forgeron, couvreurs, maison de poupées, bijoux, fileur de verre, pâte à sel, etc… (Associations et Artisans locaux)

Château du Mesnil Voysin 1 rue de Lardy 91850 Bouray-sur-Juine Bouray-sur-Juine 91850 Essonne Île-de-France 06 73 66 99 74 Château classé au titre des monuments historiques RER C gare de Lardy ou de Bouray (2 bons kilomètres à pied) ou en voiture depuis la N20 sortie Arpajon puis direction la Ferté Alais, puis Bouray et Lardy.

Marché gourmand et artisanat d’art

© F. MARTIN