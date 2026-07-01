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AGENDA · Bouray-sur-Juine

Démonstration de chiens de berger, Château du Mesnil Voysin, Bouray-sur-Juine

samedi 19 septembre 2026 · Château du Mesnil Voysin · Bouray-sur-Juine

Démonstration de chiens de berger, Château du Mesnil Voysin, Bouray-sur-Juine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château du Mesnil Voysin
Adresse
1 rue de Lardy 91850 Bouray-sur-Juine
Ville
91850 Bouray-sur-Juine
Département
Essonne

Démonstration de chiens de berger 19 et 20 septembre Château du Mesnil Voysin Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Démonstration de chiens de berger sur troupeau de moutons et canards (parcours).

Château du Mesnil Voysin 1 rue de Lardy 91850 Bouray-sur-Juine Bouray-sur-Juine 91850 Essonne Île-de-France 06 73 66 99 74 Château classé au titre des monuments historiques RER C gare de Lardy ou de Bouray (2 bons kilomètres à pied) ou en voiture depuis la N20 sortie Arpajon puis direction la Ferté Alais, puis Bouray et Lardy.
Parcours démonstration de chiens de berger

© F. MARTIN

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