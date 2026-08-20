Démonstration de coupe et de couture gantière, Cité du cuir, Saint-Junien

Informations pratiques

Démonstration de coupe et de couture gantière 19 et 20 septembre Cité du cuir Haute-Vienne

L’entrée à la Cité du cuir est exceptionnellement gratuite les 19 et 20 septembre 2026, de 10h à 18h, à l’occasion des Journées du Patrimoine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au sein du parcours permanent, dans un atelier reconstitué, des professionnels de la ganterie présentent leur savoir-faire et travaillent le cuir, une matière souple et vivante.

Au fil des démonstrations et des échanges avec le public, découvrez les métiers de coupeur et de couturière, ainsi que les différentes étapes de fabrication d’un gant de peau.

Cité du cuir 20 Chemin de Notre-Dame-au-Goth, 87200 Saint-Junien Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 02 76 68 http://citeducuir.fr https://www.facebook.com/citeducuir/;https://www.instagram.com/citeducuir/ La Cité du cuir célèbre les métiers du cuir historiques de son territoire : la mégisserie et la ganterie. Elle propose au grand public un parcours de découverte de 1300 m2, des expositions temporaires, des ateliers, une boutique autour des savoir-faire. Parkings en amont du site le long de la voie d’accès

Au sein du parcours permanent, dans un atelier reconstitué, des professionnels de la ganterie présentent leur savoir-faire et travaillent le cuir, une matière souple et vivante, en échangeant avec le…

© Cité du cuir / CCPOL