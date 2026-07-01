Démonstration de dentelle en poinct de Tulle, Cité de l’accordéon et des patrimoines, Tulle

Informations pratiques

Démonstration de dentelle en poinct de Tulle Samedi 19 septembre, 14h00 Cité de l’accordéon et des patrimoines Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Rencontre avec les dentellières

Les dentellières de l’association Diffusion et Renouveau du Poinct de Tulle se joignent de nouveau à nous pour partager leur savoir-faire.

Retrouvez-les au cœur du parcours consacré à la dentelle en poinct de Tulle, entre œuvres historiques et créations contemporaines.

Une occasion unique d’aller à la rencontre d’un patrimoine d’exception !

Cité de l’accordéon et des patrimoines Place Maschat, 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 20 28 28 https://citedelaccordeon.com/ https://www.instagram.com/citedelaccordeon/;https://www.facebook.com/citedelaccordeon Au cœur du centre historique de Tulle, la cité de l’accordéon et des patrimoines est installée dans le bâtiment de l’ancienne Banque de France, entièrement transformé pour accueillir collections et visiteurs. Plus qu’un musée, la cité est un lieu de découverte et de partage autour de l’histoire et des savoir-faire de la ville.

Trois parcours permanents s’offrent aux visiteurs entre découverte de l’accordéon, dentelle en poinct de Tulle et histoire de la Manufacture d’armes. Nous recommandons aux visiteurs de stationner au parking Saint-Pierre situé à 10 minutes à pied de la cité. Parking gratuit le samedi, fermé le dimanche.

En se garant au parking Saint-Pierre, deux heures de stationnement vous sont offertes. Ne pas oublier d’emporter avec vous votre ticket de parking pour le valider sur la borne située à l’accueil de la cité.

Autre solution de stationnement : la place Martial Brigouleix, avec sa gratuité pendant deux heures une fois par jour et par véhicule, est à seulement 11 minutes à pied de la cité.

Rencontre avec les dentellières

©Guillaume Saramito