Démonstration de dépoussiérage, Muséum Victor Brun, Montauban

Informations pratiques

Démonstration de dépoussiérage 19 et 20 septembre Muséum Victor Brun Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Entrez dans les coulisses du Muséum et découvrez les soins apportés aux collections.

Le dépoussiérage est une opération délicate et essentielle à la préservation des spécimens d’Histoire naturelle. Un professionnel du Muséum vous présentera, pas à pas, les gestes réalisés sur le spécimen et les enjeux de conservation qui se cachent derrière cette intervention minutieuse.

Muséum Victor Brun 2 place antoine bourdelle, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie 0563221385 https://www.museum.montauban.com Importante collection zoologique, où les oiseaux sont majoritaires. On y trouve également des mammifères, des poissons, des reptiles et des coquilles. La collection de paléontologie régionale se distingue par une importante série de fossiles des Phosphorites du Quercy. Une petite collection de minéralogie comporte un fragment de l’exceptionnelle météorite d’Orgueil. Le musée conserve également une très importante collection de préhistoire, qui ne peut actuellement être exposée. Le Muséum d’histoire naturelle Victor Brun se situe au 2ème étage au 2 Place Antoine Bourdelle, 82000 Montauban. Le batiment est partagé avec le tribunal de commerce. Vous pouvez venir via divers moyens de transports : En Voiture : Vous disposez de deux parking à proximité (rue Alphonse Jourdain – gratuit ou place de la cathédrale – payant) En Bus : Vous pouvez utiliser la Ligne B et descendre à l’arrêt « Pont vieux » ou les Lignes A et D et descendre à l’arrêt « Mairie »

Entrez dans les coulisses du Muséum pour découvrir les soins apportés aux collections. Le dépoussiérage est une action délicate et essentielle à la préservation des spécimens d’Histoire naturelle. Un…

©Loren Souchard