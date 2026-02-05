Démonstration de fabrication de chaussures par l’ACCRP, Musée de la chaussure, Romans-sur-Isère

Démonstration de fabrication de chaussures par l’ACCRP Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la chaussure Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

L’association des Anciens du Cuir et de la Chaussure Romano-Peageois partage leur savoir-faire et dévoile toutes les étapes nécessaires à la fabrication d’une chaussure artisanale haut de gamme : Design, modélisation, coupage, piquage…

Musée de la chaussure Rue Bistour, 26100 Romans-sur-Isère, France Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475055181 https://www.museedelachaussure.fr La chaussure y apparaît comme témoin de civilisation et source d’inspiration à travers une collection encyclopédique représentative de cinq continents, de l’Antiquité au XXIe siècle. L’histoire mondiale de l’humanité chaussée de l’Antiquité à nos jours, est contée en dix-huit cellules. Des modèles d’exception d’André Perugia aux éblouissantes créations de Roger Vivier, en passant par Pfister, Sarkis Der Balian… les formes du XXe siècle se déclinent au pluriel et emboitent le pas sur le XXIe siècle. Une salle est consacrées aux entreprises chaussures du territoire. Ensemble de peintures liées au thème de la chaussure, « il y a la conviction, attendue mais forte – forte de son évidence -, que les objets sont et seront toujours mieux compris quand ils sont représentés en situation, intégrés à une scène ou à une représentation de la vie quotidienne… ».

L’association des Anciens du Cuir et de la Chaussure Romano-Peageois partage leur savoir-faire et dévoile toutes les étapes nécessaires à la fabrication d’une chaussure artisanale haut de gamme :…

©Ville Romans sur Isère