Démonstration de la technique du vitrail. Visite commentée du musée du Vitrail., Centre international du Vitrail – CIV, Chartres

Informations pratiques

Démonstration de la technique du vitrail. Visite commentée du musée du Vitrail. 19 et 20 septembre Centre international du Vitrail – CIV Eure-et-Loir

Tarif unique réduit : 7 euros par personne, comprenant la démonstration l’entrée et le parcours commenté au musée du Vitrail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Démonstration de la technique du vitrail, suivie d’une visite commentée du musée du Vitrail. Parcours thématique en 6 étapes pour découvrir les gestes, les techniques et l’art des maîtres vitraillistes à travers mille ans d’histoire.

Centre international du Vitrail – CIV 5, rue du Cardinal-Pie 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 21 65 72 http://centre-vitrail.org Le centre international du Vitrail, installé dans l’un des plus remarquables celliers gothiques de France, a pour vocation de faire connaître l’art du vitrail par l’organisation d’expositions, de formations, de conférences et d’animations, par la publication et la diffusion d’ouvrages sur le vitrail.

Démonstration de la technique du vitrail, suivie d’une visite commentée du musée du Vitrail.

©C.I.V.