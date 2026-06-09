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Démonstration de pose de la coiffe Chikolodenn Maison du Filet brodé Plouénan

Démonstration de pose de la coiffe Chikolodenn Maison du Filet brodé Plouénan jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Maison du Filet brodé

Adresse : 1 rue des Sabotiers

Ville : 29420 Plouénan

Département : Finistère

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Tarif :

Plouénan

Démonstration de pose de la coiffe Chikolodenn

Maison du Filet brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

La coiffe est un élément incontournable du costume breton. La visite du musée permet d’en comprendre toute la richesse. Vous pourrez assister à une démonstration de la pose de la coiffe locale : la chikolodenn.   .

Maison du Filet brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 7 67 55 48 71 

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English :

L’événement Démonstration de pose de la coiffe Chikolodenn Plouénan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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