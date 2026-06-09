Démonstration de pose de la coiffe Chikolodenn Maison du Filet brodé Plouénan
Démonstration de pose de la coiffe Chikolodenn Maison du Filet brodé Plouénan jeudi 2 juillet 2026.
Plouénan
Démonstration de pose de la coiffe Chikolodenn
Maison du Filet brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
La coiffe est un élément incontournable du costume breton. La visite du musée permet d’en comprendre toute la richesse. Vous pourrez assister à une démonstration de la pose de la coiffe locale : la chikolodenn. .
Maison du Filet brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 7 67 55 48 71
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English :
L’événement Démonstration de pose de la coiffe Chikolodenn Plouénan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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