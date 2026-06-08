Exposition Broderies d’une coiffe à l’autre ; Kant bro, kant giz Maison du Filet brodé Plouénan mercredi 1 juillet 2026.

Plouénan

Exposition Broderies d’une coiffe à l’autre ; Kant bro, kant giz

Maison du Filet brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-07-01

Durant tout l’été, la Maison du Filet Brodé présentera, à travers une exposition inédite, les différents motifs de broderies traditionnelles qui ornaient les coiffes bretonnes. Car chaque coiffe avait son propre type de broderie !

Au cours de l’année, les adhérents ont repris ces broderies traditionnelles, les ont retravaillées et mises en valeur pour vous proposer cette mise en lumière estivale.

Ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 14h à 18h. .

Maison du Filet brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 7 67 55 48 71

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English :

L’événement Exposition Broderies d’une coiffe à l’autre ; Kant bro, kant giz Plouénan a été mis à jour le 2026-06-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX