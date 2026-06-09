Visite spéciale jour de marché Maison du Filet Brodé Plouénan
Visite spéciale jour de marché Maison du Filet Brodé Plouénan mercredi 1 juillet 2026.
Plouénan
Visite spéciale jour de marché
Maison du Filet Brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Avant de profiter du marché estival local qui s’ouvre à 17h, profitez de la visite spéciale jour de marché organisée par la Maison du Filet Brodé une plongée dans le patrimoine local, une découverte de l’art créatif autour du filet noué, un art qui traverse les âges et s’adapte à l’époque contemporaine. .
Maison du Filet Brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 7 67 55 48 71
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English :
L’événement Visite spéciale jour de marché Plouénan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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