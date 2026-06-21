Démonstration de savoir-faire et atelier : la taille de pierre, Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine, Poitiers

Informations pratiques

Démonstration de savoir-faire et atelier : la taille de pierre Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 16h30 Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine Vienne

Gratuit. Sur réservation. À partir de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir et vous initier à la taille de pierre, entre amis ou en famille. Par Hector Bouchet (sculpteur sur pierre) et Héloïse Dupin (doctorante au CESCM).

À partir de 7 ans.

Inscription uniquement sur place le jour-même.

Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine 1 place Alphonse Lepetit, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 75 32 16 64 https://www.lepalais.poitiers.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0675321664 »}, {« type »: « email », « value »: « palais@poitiers.fr »}] Bienvenue au Palais de Poitiers ! Edifice emblématique de Poitiers, le Palais constitue l’un des plus remarquables ensembles d’architecture civile médiévale en France. Au fil des siècles, le Palais s’est transformé et permet aujourd’hui la lecture de toute l’Histoire de Poitiers, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’au 20e siècle. Au-delà d’un monument à visiter, cet édifice fait aujourd’hui l’objet d’une réhabilitation, et reste ouvert au public pendant cette période de transition. Arrêt de bus « Place Lepetit » : lignes 1, 3, 11, 12, 15, 16, 17 et D

Se garer : parkings Carnot ou TAP

Venez découvrir et vous initier à la taille de pierre, entre amis ou en famille. Par Hector Bouchet (sculpteur sur pierre) et Héloïse Dupin (doctorante au CESCM).

©Eloïse Picquet-Billaudeau