Démonstration de sculpture par Caroline Strande, Jardin de la Noé, Mesnil-en-Ouche

Informations pratiques

Démonstration de sculpture par Caroline Strande Dimanche 20 septembre, 16h00 Jardin de la Noé Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une rencontre avec Caroline Strande est une plongée dans l’essence même de la matière. Sculptrice polyvalente, elle explore le dialogue entre la main et l’élément. Voici une exploration de son univers, structurée autour de ses pratiques et de la dimension pédagogique de son travail. Pourquoi ne pas essayer.

Jardin de la Noé 9 bis rue de l’école, La-Barre-en-Ouche, 27330 Mesnil-en-Ouche Mesnil-en-Ouche 27330 La Barre-en-Ouche Eure Normandie 06 82 19 42 96 Le Jardin de la Noé est un lieu historique datant du XIIIᵉ siècle, situé sur les vestiges des fondations d’un manoir féodal dont quelques pierres de soubassement sont encore visibles dans les douves. C’est un site riche en histoire. Lors de cette première journée du patrimoine, le jardin accueille une variété d’artistes, notamment des danseurs, poètes, sculpteurs et bien d’autres, qui présenteront des installations éphémères. Cette initiative offre une occasion unique de découvrir l’art contemporain dans un cadre chargé d’histoire, permettant aux visiteurs d’explorer la richesse culturelle et artistique des artistes en harmonie avec un lieu naturel et magnifique de La Barre-en-Ouche. Parkings à proximité.

Une rencontre avec Caroline Strande est une plongée dans l’essence même de la matière. Sculptrice polyvalente, elle explore le dialogue entre la main et l’élément. Voici une exploration de son autour…

©LecomteDavid