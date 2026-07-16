Démonstration de technique et savoir-faire, Maison de l’outil et de la pensée ouvrière, Troyes

Informations pratiques

Démonstration de technique et savoir-faire Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Maison de l’outil et de la pensée ouvrière Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir des démonstrations de savoir-faire (vitrail, torchis taille de pierre, taille d’ardoise) réalisées par Maisons Paysannes de l’Aube.

Maison de l’outil et de la pensée ouvrière 7 Rue de la Trinite, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Quartier du Vauluisant Aube Grand Est 0325732826 https://mopo3.com Ravagé par un incendie en 1524, le bâtiment est repris en 1556 par Jean Mauroy, prévôt de la monnaie et seigneur de Colaverdey. Il entreprend des travaux de transformation, avant d’y fonder l’Hôpital et le Collège de la Trinité pour les orphelins (sur le modèle des enfants de la Trinité à Paris) afin de leur apprendre un métier. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui encore, la rue porte le nom de « rue de la Trinité ». La ville de Troyes rachète l’Hôtel Mauroy en 1966 et l’attribue fin 1969 aux Compagnons du Devoir du Tour de France. Train : À 1h30 de Paris – Gare de l’Est. À 10 min à pied de la gare de Troyes.

Venez voir des démonstrations de savoir-faire (vitrail, torchis taille de pierre, taille d’ardoise) réalisés par Maisons Paysannes de l’Aube.

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