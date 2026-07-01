Démonstration de tissage et visite des traboules de la Croix-Rousse, Maison des canuts, Lyon

Informations pratiques

Démonstration de tissage et visite des traboules de la Croix-Rousse 19 et 20 septembre Maison des canuts Métropole de Lyon

Limité à 25 personnes. Tarifs préférentiels : gratuit pour les moins de 11 ans ; 12€ pour les scolaires ; 18€ pour les adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez assister à une visite de la Maison des Canuts pour une démonstation sur métier à bras du XIX ème siècle, puis à une conférence dans laquelle sont explicités les enjeux auxquels est confronté le textile aujourd’hui. Une vision globale sur l’évolution des savoir-faire de la soie depuis l’époque de Louis XIV, jusqu’à aujourd’hui.

Cette visite se poursuit par une visite d’une heure et demie à travers le quartier historique de la Croix-Rousse. L’occasion de se plonger dans le quartier des Canuts en empruntant les chemins qu’ils utilisaient pour livrer leurs pièces de soie aux Soyeux, les marchands, dans le quartier des Terreaux.

Maison des canuts 10, Rue d’Ivry, 69004 Lyon Lyon 69004 Lyon 4e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 28 62 04 http://maisondescanuts.com [{« type »: « link », « value »: « https://maisondescanuts.mapado.com/ »}] La Maison des Canuts vous entraîne dans la grande aventure de la soierie lyonnaise. Trois salles vous permettent de comprendre le cycle du ver à soie, les travaux de Pasteur sur la pébrine, l’apport social des Canuts. De 1536 à 2015 revisiter cette histoire encore bien vivante aujourd’hui. Métro C, bus C13, 33, 45, S6, S12 : Croix-Rousse / S4 : Maison des Canuts

Journées européennes du patrimoine

©Roxanne Georget