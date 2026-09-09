Démonstration de tour à perche antique, Maison des Métiers d’art, Ferrières-en-Gâtinais

Informations pratiques

Démonstration de tour à perche antique 19 et 20 septembre Maison des Métiers d’art Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le tour à perche : un outil antique ?

Dans le cadre de l’exposition de la Maison des métiers d’art Les Arts de la table, Jean-Luc LEROY, bénévole de l’association SEGETA viendra faire une démonstration de l’usage du tour à perche dans l’antiquité.

Maison des Métiers d’art 18 Grande-Rue 45210 Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 26 04 05 http://www.cc4v.fr/675_p_46729/maison-des-metiers-d-art.html https://www.facebook.com/maisondesmetiersdart45/ Depuis 2005, la Maison des métiers d’art valorise et fait connaître l’artisanat d’art par le biais de différentes actions dont différents cycles d’exposition et diverses médiations (rencontres, démonstrations, ateliers …). Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le tour à perche : un outil antique ?

©