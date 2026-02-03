Démonstration de vannerie par Benoît Besancenot. Création de plessis., Le Jardin de Corlée, Langres

Démonstration de vannerie par Benoît Besancenot. Création de plessis. Dimanche 7 juin, 10h30 Le Jardin de Corlée Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Proche de Fayl Billot capitale de la vannerie, Corlée accueillera une présentation du savoir-faire des vanniers par Benoît Besancenot.

Le Jardin de Corlée 4 rue de la Mairie 52200 Corlee Langres 52200 Corlée Haute-Marne Grand Est 0617925610 Le jardin de Corlée, ceint de murs en pierres sèches est celui de l’ancienne cure. Une vingtaine d’essences différentes d’arbres l’agrémente, dont quatre charmes séculaires, entrelacés, labellisés « Arbres Remarquables ». Quelques mosaïques apportent notes de couleurs et rêverie. Possibilité de stationnement.

Accès par la rue de la Mairie, ou par la rue de l’Eglise.

Accès PMR

Proche de Fayl Billot capitale de la vannerie, Corlée accueillera une présentation du savoir-faire des vanniers par Benoît Besancenot.

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