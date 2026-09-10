Démonstration de verre soufflé, Atelier de verre ANVI, Valserhône

Informations pratiques

Démonstration de verre soufflé Samedi 19 septembre, 09h00 Atelier de verre ANVI Ain

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Démonstration de verre soufflé, le verre soufflé inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

L’accès à la démonstration est entièrement gratuite.

L’atelier est ouvert au public et offre des démonstrations des différentes techniques du travail des métiers d’art du verre contemporain.

”Venez nous rencontrer au sein de notre atelier et regarder le travail magique du verre en fusion. »

Vous pouvez, également, réserver des ateliers découverte directement sur notre site de réservation en ligne, en après-midi.

Atelier de verre ANVI 18 route des aubépins 01200 Valserhône Valserhône 01200 Lancrans Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0652369644 https://atelierdeverreanvi.com/ https://www.instagram.com/atelierdeverreanvi/ Anne DONZÉ et Vincent CHAGNON, artistes verriers, passionnés, partagent leurs savoir-faire pour créer des sculptures en verre.

Leurs différentes expériences dans le monde de l’art contemporain leurs ont permis d’accéder à une reconnaissance internationale. Plusieurs prix prestigieux les honorent, dont le prix l’Oeuvre de la Fondation Ateliers d’Art de France. Places de parking

Démonstration de verre soufflé, le verre soufflé inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

©atelieranvi