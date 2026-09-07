EXPO PHOTOS : Les échos du temps, Château de Musinens, Valserhône

Informations pratiques

EXPO PHOTOS : Les échos du temps 19 et 20 septembre Château de Musinens Ain

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

EXPO PHOTOS : Les échos du temps

Lydia Brégeault et Frank Poncet

Les deux photographes nous invitent à une évocation légère des éléments ancrés dans notre patrimoine commun

Vernissage : samedi 19 septembre à 17:30

après le concert de l’ensemble de cuivres Offenbach

Ouverture samedi et dimanche de 10h à 18h

Château de Musinens 586 rue de Musinens Bellegarde-sur-Valserine 01200 Valserhône Valserhône 01200 Bellegarde-sur-Valserine Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.renaissance-chateau-musinens-bellegarde01.fr/ »}]

Lydia Brégeault et Frank Poncet expo exposition

Renaissance du château de Musinens