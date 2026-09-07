EXPO PHOTOS : Les échos du temps, Château de Musinens, Valserhône
samedi 19 septembre 2026 · Château de Musinens · Valserhône
Informations pratiques
EXPO PHOTOS : Les échos du temps 19 et 20 septembre Château de Musinens Ain
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
EXPO PHOTOS : Les échos du temps
Lydia Brégeault et Frank Poncet
Les deux photographes nous invitent à une évocation légère des éléments ancrés dans notre patrimoine commun
Vernissage : samedi 19 septembre à 17:30
après le concert de l’ensemble de cuivres Offenbach
Ouverture samedi et dimanche de 10h à 18h
Château de Musinens 586 rue de Musinens Bellegarde-sur-Valserine 01200 Valserhône Valserhône 01200 Bellegarde-sur-Valserine Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.renaissance-chateau-musinens-bellegarde01.fr/ »}]
Lydia Brégeault et Frank Poncet expo exposition
Renaissance du château de Musinens
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