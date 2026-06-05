Bédarieux

DÉMONSTRATION DE ZABÉ KÉFIR ET GRAINES GERMÉES

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Atelier DÉMONSTRATION DE ZABÉ KÉFIR ET GRAINES GERMÉES ​

Initiation aux graines germées et à la boisson kéfir Comment choisir le matériel et les graines ? Comment réaliser la germination et découvrir toutes les propriétés des graines et les bienfaits du kéfir.​

30 minutes Gratuit

Atelier DÉMONSTRATION DE ZABÉ KÉFIR ET GRAINES GERMÉES ​

Initiation aux graines germées et à la boisson kéfir Comment choisir le matériel et les graines ? Comment réaliser la germination et découvrir toutes les propriétés des graines et les bienfaits du kéfir.​

30 minutes Gratuit .

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 47 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ZABÉ DEMONSTRATION: Kefir and sprouted seeds workshop ?

Introduction to sprouted seeds and kefir ? How to choose equipment and seeds ? How to germinate seeds and discover all their properties and the benefits of kefir?

30 minutes ? Free

L’événement DÉMONSTRATION DE ZABÉ KÉFIR ET GRAINES GERMÉES Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB