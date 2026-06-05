DÉMONSTRATION DE ZABÉ KÉFIR ET GRAINES GERMÉES Bédarieux
DÉMONSTRATION DE ZABÉ KÉFIR ET GRAINES GERMÉES Bédarieux samedi 6 juin 2026.
Bédarieux
DÉMONSTRATION DE ZABÉ KÉFIR ET GRAINES GERMÉES
Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Atelier DÉMONSTRATION DE ZABÉ KÉFIR ET GRAINES GERMÉES
Initiation aux graines germées et à la boisson kéfir Comment choisir le matériel et les graines ? Comment réaliser la germination et découvrir toutes les propriétés des graines et les bienfaits du kéfir.
30 minutes Gratuit
Atelier DÉMONSTRATION DE ZABÉ KÉFIR ET GRAINES GERMÉES
Initiation aux graines germées et à la boisson kéfir Comment choisir le matériel et les graines ? Comment réaliser la germination et découvrir toutes les propriétés des graines et les bienfaits du kéfir.
30 minutes Gratuit .
Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 47 22
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English :
ZABÉ DEMONSTRATION: Kefir and sprouted seeds workshop ?
Introduction to sprouted seeds and kefir ? How to choose equipment and seeds ? How to germinate seeds and discover all their properties and the benefits of kefir?
30 minutes ? Free
L’événement DÉMONSTRATION DE ZABÉ KÉFIR ET GRAINES GERMÉES Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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