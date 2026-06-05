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DÉMONSTRATION DE ZABÉ KÉFIR ET GRAINES GERMÉES Bédarieux

DÉMONSTRATION DE ZABÉ KÉFIR ET GRAINES GERMÉES Bédarieux samedi 6 juin 2026.

Adresse : Avenue des Justes parmi les Nations

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Bédarieux

DÉMONSTRATION DE ZABÉ KÉFIR ET GRAINES GERMÉES

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Atelier DÉMONSTRATION DE ZABÉ KÉFIR ET GRAINES GERMÉES ​
Initiation aux graines germées et à la boisson kéfir Comment choisir le matériel et les graines ? Comment réaliser la germination et découvrir toutes les propriétés des graines et les bienfaits du kéfir.​
30 minutes Gratuit
Atelier DÉMONSTRATION DE ZABÉ KÉFIR ET GRAINES GERMÉES ​
Initiation aux graines germées et à la boisson kéfir Comment choisir le matériel et les graines ? Comment réaliser la germination et découvrir toutes les propriétés des graines et les bienfaits du kéfir.​
30 minutes Gratuit   .

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 47 22 

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English :

ZABÉ DEMONSTRATION: Kefir and sprouted seeds workshop ?
Introduction to sprouted seeds and kefir ? How to choose equipment and seeds ? How to germinate seeds and discover all their properties and the benefits of kefir?
30 minutes ? Free

L’événement DÉMONSTRATION DE ZABÉ KÉFIR ET GRAINES GERMÉES Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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