Démonstration d’enluminure, de calligraphie et de tissage | Journées du Patrimoine Place Reine Mathilde Caen
samedi 19 septembre 2026 · Place Reine Mathilde · Caen
Informations pratiques
Caen
Démonstration d’enluminure, de calligraphie et de tissage | Journées du Patrimoine
Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
La compagnie Aisling 1198 s’installe à l’Abbaye aux Dames et propose de réaliser devant le public certains savoir-faire médiévaux comme l’enluminure, la calligraphie et le tissage.
La compagnie Aisling 1198 s’installe à l’Abbaye aux Dames et propose de réaliser devant le public certains savoir-faire médiévaux comme l’enluminure, la calligraphie et le tissage.
Créée en septembre 1995, l’association Aisling 1198 a fêté ses 30 ans l’an dernier. Son but est de proposer de l’animation et de la reconstitution médiévale du XIIe siècle. .
Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 98 98
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English : Démonstration d’enluminure, de calligraphie et de tissage | Journées du Patrimoine
The Aisling 1198 theater company is setting up shop at the Abbaye aux Dames and will be demonstrating certain medieval crafts—such as illumination, calligraphy, and weaving—in front of the audience.
L’événement Démonstration d’enluminure, de calligraphie et de tissage | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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