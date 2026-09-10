Démonstration d’enluminure et de reliure, Musée de la Tour des Échevins, Luxeuil-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Tour des Échevins · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Démonstration d’enluminure et de reliure 19 et 20 septembre Musée de la Tour des Échevins Haute-Saône
Démonstration en continu
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Florence ARNOULD, arisane d’art enlumineur, vous dévoile les secrets de l’enluminure sur parchemin.
Pierre DIEBOLT, relieur à Fougerolles-Saint-Valbert, vous présente ce savoir-faire et propose de participer à la réalisation d’une reliure d’un ouvrage.
Musée de la Tour des Échevins Rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains, France Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384400007 https://www.ville-luxeuil-les-bains.fr/musees.htm Construite au milieu du XVe siècle, la Tour des Échevins est l’ancien hôtel de ville de Luxeuil. Ce vaste édifice rectangulaire s’élève sur quatre étages, s’ouvrant sur un bel escalier en vis. Ainsi, 146 marches sont à gravir pour entrevoir un panorama extraordinaire sur les Vosges et les Alpes. Ce bâtiment abrite le musée municipal d’art et d’archéologie.
Florence ARNOULD, arisane d’art enlumineur, vous dévoile les secrets de l’enluminure sur parchemin.
©Etienne KOPP
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