Démonstration d’orgue, Église Notre-Dame, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Démonstration d’orgue Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Notre-Dame Meuse

Accès restreint par petits groupes de visiteurs successifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’association Bar’orgues qui œuvre à la sauvegarde des orgues nombreux à Bar-le-Duc, propose une visite de la tribune et une démonstration du grand orgue de l’église par groupe nécessairement restreint.

Église Notre-Dame 3 Rue Jeanne d’Arc, 55000 Bar-le-Duc, France Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 0329761467 Sur l’emplacement d’un premier sanctuaire dédié à la Vierge, est fondé en 1088, par la comtesse de Bar Sophie, un prieuré bénédictin. L’église Notre-Dame est construite entre les XIe et XVIIIe siècles et présente plusieurs styles architecturaux. A l’origine dans un style roman, elle est remaniée au XIIIe siècle dans un style gothique. Les chapelles sont édifiées au fil du temps. L’église Notre-Dame est classée au titre des monuments historiques depuis 1981.

A remarquer : dans le bras sud du transept, le bas-relief des Litanies de la Vierge attribué au sculpteur Jean Croq, sculpteur flamand actif dans le Barrois et en Lorraine à la fin du XVe siècle et début du XVIe siècle. Accès PMR Ouvert toute l’année. Ouvert tous les jours de 8h à 19h. Visite guidée (se renseigner auprès de l’office du tourisme).

L’association Bar’orgues qui œuvre à la sauvegarde des orgues nombreux à Bar-le-Duc, propose une visite de la tribune et une démonstration du grand orgue de l’église par groupes nécessairement…

©Ville de Bar-le-Duc