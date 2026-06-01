Démonstration d’un four de potier, Musée Archéologique, Strasbourg
Démonstration d’un four de potier, Musée Archéologique, Strasbourg samedi 13 juin 2026.
Démonstration d’un four de potier 13 et 14 juin Musée Archéologique Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Nous vous invitons à assister à la cuisson de céramiques ! Une archéologue-céramiste sera présente vous conter ses secrets de fabrication.
Un atelier de création de statuettes en argile du Néolithique fonctionnera par intermittence sur ce stand.
Par Anaïs Viennot, archéologue et céramiste
Musée Archéologique 2 Place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368985000 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-archeologique Collections néolithiques présentant l’ensemble des civilisations entre – 5800 et -2000 ; collections de protohistoire : Ages du Bronze et du Fer ; très importante section gallo-romaine ; collections mérovingiennes. Bus 10 – arrêt Corbeau Bus 14 et 24 – arrêt Ancienne Douane Tram A ou D – arrêt Langstross – Grand’Rue
Nous vous invitons à assister à la cuisson de céramiques ! Une archéologue-céramiste sera présente vous conter ses secrets de fabrication.
Anaïs Viennot©
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