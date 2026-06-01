Rencontre avec Sébastien Raichon, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec Sébastien Raichon Jeudi 4 juin, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:15:00+02:00

Fin : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Le champion du monde de raid aventure 2024 Sébastien Raichon est à la librairie pour présenter son livre Sur les chemins de l’aventure : Quand le mental devient la boussole de l’ultra-trail co-écrit avec Renaud Fulconis et publié aux éditions Solar.

Si le trail connaît un tel engouement ces dernières années, c’est parce qu’il ouvre une voie vers l’aventure dans une communion avec la nature. C’est le credo de Sébastien Raichon, l’un des meilleurs spécialistes français de la discipline. Sauf que pour performer en compétition, il faut mobiliser des ressources qui vont bien au-delà d’une excellente condition physique. C’est là que l’association de Sébastien Raichon et de son coach mental, Renaud Fulconis, permet à un homme ordinaire d’accomplir des exploits extraordinaires.

Ce livre, à la portée de tous, qui vous plonge dans les coulisses de la Barkley ou du Tor des glaciers, c’est une plongée dans les ressorts du dépassement. Sébastien y partage ses moments de doute, ses improvisations sous pression, ses décisions dans le chaos, la force du collectif, sa vulnérabilité assumée. Renaud les décrypte avec son regard de coach et préparateur mental.

Ensemble, ils conçoivent un dispositif narratif original. Chaque chapitre alterne un récit d’aventure brut, incarné, sans filtre, et une analyse des mécanismes mentaux à l’œuvre.

Un livre qui s’adresse à la fois à tous les passionnés de trail, mais aussi aux coachs, enseignants et à toutes les personnes qui ont envie de se dépasser.

Venez découvrir Sur les chemins de l’aventure : Quand le mental devient la boussole de l’ultra-trail de Sébastien Raichon co-écrit avec Renaud Fulconis et publié aux éditions Solar autour d’une rencontre à la librairie Kléber.

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Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-sebastien-raichon-1989145390409 »}]

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