Démonstration et dégustation « Kafé Lontan », Centre de ressources Pierre Macquart, Saint-Pierre

Informations pratiques

Démonstration et dégustation « Kafé Lontan » Dimanche 20 septembre, 09h00, 14h00 Centre de ressources Pierre Macquart La Réunion

Informations au 0262 32 62 08

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Démonstration de torréfaction et dégustation de café lontan avec Alexandre Dijoux de l’association Kafé Lontan. Aujourd’hui, le café se décline sous toutes les formes – court, allongé, décaféiné, noisette, ristretto, etc. Pourtant, pour nos gramounes, rien ne vaut le bon vieux café «lontan». Un savoir-faire précieux qui, malheureusement, tend à se faire de plus en plus rare.

Caféophile : Alexandre Dijoux

Centre de ressources Pierre Macquart 1 rue de la gendarmerie 97410 Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion

Démonstration de torréfaction et dégustation de café lontan avec Alexandre Dijoux de l’association Kafé Lontan. Aujourd’hui, le café se décline sous toutes les formes – court, allongé, décaféiné, nos…

© Pascal Laude