Démonstration et explication artisanale, Vivi fil good, Thouars
samedi 19 septembre 2026 · Vivi fil good · Thouars
Informations pratiques
Démonstration et explication artisanale 19 et 20 septembre Vivi fil good Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez un atelier de tissage artisanal et son jardin, exceptionnellement ouverts au public.
Plusieurs artisans et artistes y présenteront leur savoir-faire : tisserande, tourneur sur bois, maroquinier, vitrailliste, brodeuse et artiste plasticien.
Une belle occasion de rencontrer des créateurs, d’échanger autour de leurs métiers et de découvrir la richesse de l’artisanat dans un cadre convivial.
Vivi fil good 58 rue Porte au Prévost, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 72 13 61 18 Atelier de tissage de Viviane Henry, alias Vivi fil good, en plein centre historique de Thouars.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez un atelier de tissage artisanal et son jardin, exceptionnellement ouverts au public.
©Vivi fil good
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