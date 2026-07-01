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Démonstration et initiation des enfants aux métiers du patrimoine présentés par l’association l’Outil en Main de Troyes et son Agglomération, Église Saint-Urbain, Troyes

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Urbain · Troyes

Démonstration et initiation des enfants aux métiers du patrimoine présentés par l’association l’Outil en Main de Troyes et son Agglomération, Église Saint-Urbain, Troyes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Urbain
Adresse
Place Vernier, 10000 Troyes, France
Ville
10000 Troyes
Département
Aube

Démonstration et initiation des enfants aux métiers du patrimoine présentés par l’association l’Outil en Main de Troyes et son Agglomération Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Urbain Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Rendez-vous sur le parvis de la basilique Saint-Urbain où des bénévoles vous proposent d’initier les enfants aux métiers du patrimoine qui seront présentés : la sculpture sur bois, la reliure et le vitrail.

Église Saint-Urbain Place Vernier, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 73 37 13 https://www.aube-champagne.com/fr/poi/basilique-saint-urbain/ La construction de l’édifice, consacrée Basilique en 1964, fut entreprise de 1262 à 1286 par Jacques Pantaléon, futur pape Urbain IV né à Troyes en 1185, ceci à l’emplacement-même de l’échoppe de savetier de son père et pour rendre hommage à sa ville natale. Il s’agit d’un pur joyau de l’art gothique ; les colonnes et les piliers soutiennent la nef de la basilique. Dans la chapelle sud, il est possible de contempler la délicate statue de la « Vierge au Raisin », représentative de l’ « Ecole troyenne » du 16e siècle.
Rendez-vous sur le parvis de la basilique Saint-Urbain où des bénévoles vous proposent d’initier les enfants aux métiers du patrimoine qui seront présentés : la sculpture sur bois, la reliure et le…

© Marcel Maire

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