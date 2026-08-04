Démonstration et rencontre Autour de la tapisserie d’art Musée Royan

Informations pratiques

Royan

Démonstration et rencontre Autour de la tapisserie d’art

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Par Anne-Marie Cormier, professeure à l’Atelier des Arts Plastiques de Royan. La tapisserie d’art existe depuis des siècles. Elle peut se renouveler, par les couleurs et les matières, la créativité étant sans limite…

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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

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English :

By Anne-Marie Cormier, teacher at the Atelier des Arts Plastiques in Royan. Artistic tapestry has existed for centuries. It can be constantly reinvented through colors and materials, as creativity knows no bounds.

L’événement Démonstration et rencontre Autour de la tapisserie d’art Royan a été mis à jour le 2026-07-28 par Mairie de Royan