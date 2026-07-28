Démonstration et rencontre Portrait Musée Royan

Informations pratiques

Royan

Démonstration et rencontre Portrait

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Deux membres de l’Atelier des Arts Plastiques vous proposent une démonstration de la réalisation d’un portrait de A à Z en dessin d’après un modèle vivant.

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Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

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English :

Two members of the Visual Arts Workshop will give a demonstration on how to create a portrait from A to Z by drawing from a live model.

L’événement Démonstration et rencontre Portrait Royan a été mis à jour le 2026-07-28 par Mairie de Royan