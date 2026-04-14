Démonstration : et si les arbres chantaient pour vous ? Sieste sonore au cœur du vivant, Le moulin de Radray, Loisail

Démonstration : et si les arbres chantaient pour vous ? Sieste sonore au cœur du vivant Dimanche 7 juin, 15h00 Le moulin de Radray Orne

Durée 1h, participation libre, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Et si les arbres chantaient pour vous ?

Il existe une musique que vous n’avez jamais vraiment entendue — et pourtant, elle vous entoure depuis toujours. Elle monte des racines, pulse dans chaque feuille. Ce sont les protéodies : la musique intérieure des plantes, rendue audible à nos oreilles.

Découvertes par le physicien et musicien Joël Sternheimer, ces mélodies naissent des protéines elles-mêmes — chaque acide aminé traduit en note. Le résultat est étrange et familier à la fois, comme si une partie de vous s’en souvenait.

Au Moulin de Radray, sous le couvert des grands arbres, il suffit de s’allonger, de fermer les yeux, et de se laisser traverser. Le monde végétal vous murmure quelque chose. Venez écouter.

Prévoir plaid et coussin selon la météo – Participation libre –

Buvette avant et après la sieste

Le moulin de Radray Moulin de Radray, 61400 Loisail Loisail 61400 Orne Normandie 06 81 76 16 99 http://www.moulin-radray.fr https://www.instagram.com/unmoulindansleperche/ Le moulin de Radray est un ancien moulin médiéval à farine et à eau dont le parc est planté d’arbres remarquables. Parking à proximité.

Et si les arbres chantaient pour vous ?

©CB