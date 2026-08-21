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Démonstration extraction et dégustation jus de canne, Centre de ressources Pierre Macquart, Saint-Pierre

samedi 19 septembre 2026 · Centre de ressources Pierre Macquart · Saint-Pierre

Démonstration extraction et dégustation jus de canne, Centre de ressources Pierre Macquart, Saint-Pierre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre de ressources Pierre Macquart
Adresse
1 rue de la gendarmerie 97410
Ville
97410 Saint-Pierre
Département
La Réunion
Tarif
Gratuit - Voir sur place

Démonstration extraction et dégustation jus de canne 19 et 20 septembre Centre de ressources Pierre Macquart La Réunion

Gratuit – Voir sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Venez découvrir l’art de l’extraction et de la dégustation du jus de canne à travers un atelier interactif où tradition et saveurs se rencontrent. Assistez aux différentes étapes de préparation d’un jus de canne frais, puis laissez-vous surprendre par une dégustation aux parfums variés. Nature, à la cannelle, au géranium ou agrémenté d’autres saveurs, chacun pourra choisir la recette qui éveillera le mieux ses papilles. Un moment convivial et gourmand pour mieux connaître ce produit emblématique du patrimoine agricole et culturel réunionnais.
Distillateur : Willie Payet et famille

Centre de ressources Pierre Macquart 1 rue de la gendarmerie 97410 Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion
Venez découvrir l’art de l’extraction et de la dégustation du jus de canne à travers un atelier interactif où tradition et saveurs se rencontrent.

© SC ville de Saint-Pierre

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