Démonstration extraction et dégustation jus de canne, Centre de ressources Pierre Macquart, Saint-Pierre
samedi 19 septembre 2026 · Centre de ressources Pierre Macquart · Saint-Pierre
Informations pratiques
Démonstration extraction et dégustation jus de canne 19 et 20 septembre Centre de ressources Pierre Macquart La Réunion
Gratuit – Voir sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Venez découvrir l’art de l’extraction et de la dégustation du jus de canne à travers un atelier interactif où tradition et saveurs se rencontrent. Assistez aux différentes étapes de préparation d’un jus de canne frais, puis laissez-vous surprendre par une dégustation aux parfums variés. Nature, à la cannelle, au géranium ou agrémenté d’autres saveurs, chacun pourra choisir la recette qui éveillera le mieux ses papilles. Un moment convivial et gourmand pour mieux connaître ce produit emblématique du patrimoine agricole et culturel réunionnais.
Distillateur : Willie Payet et famille
Centre de ressources Pierre Macquart 1 rue de la gendarmerie 97410 Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion
Venez découvrir l’art de l’extraction et de la dégustation du jus de canne à travers un atelier interactif où tradition et saveurs se rencontrent.
© SC ville de Saint-Pierre
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