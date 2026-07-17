Démonstration : la force de l’eau en cas d’inondation, Musée des Beaux-arts, Rouen

Informations pratiques

Démonstration : la force de l’eau en cas d’inondation 19 et 20 septembre Musée des Beaux-arts Seine-Maritime

Sur l’esplanade Marcel Duchamp.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez-vous confronter à la force de l’eau !

Sur le territoire du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Rouen-Louviers-Austreberthe, le danger en cas d’inondation par ruissellement ou par débordement de cours d’eau est réel. A la maison ou sur la route, on peut être confronté à plus fort que soi. L’eau exerce une telle pression qu’elle peut devenir un piège. Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, venez tester les simulateurs de portière et de porte de cave ou sous-sol qui seront installés sur l’Esplanade Marcel Duchamp devant le Musée des Beaux-Arts, aux côtés d’autres outils de sensibilisation à la culture du risque inondation.

Animation proposée dans le cadre du PAPI Rouen-Louviers-Austreberthe, par la Métropole Rouen Normandie et ses partenaires la Communauté d’agglomération Seine-Eure, le Syndicat des Bassins Versants Cailly-Aubette-Robec, le Syndicat Mixte des Bassins Versants de l’Austreberthe et du Saffimbec, et le Syndicat Mixte de Gestion de la Seine Normande.

Simulateurs de l’Association Française de Prévention des Catastrophes Naturelles et Technologiques (AFPCNT) mis à disposition par la DREAL Normandie

Avec le soutien de l’Etat

Pour en savoir plus dès maintenant, rendez-vous sur le site internet du PAPI Rouen-Louviers-Austreberthe : https://www.papi-rla.fr/

Musée des Beaux-arts Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://mbarouen.fr https://www.facebook.com/rmmrouen/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/rmm_rouen/?hl=fr [{« link »: « https://www.papi-rla.fr/ »}] L’une des plus prestigieuses collections publiques de France qui réunit peintures, sculptures, dessins et objets d’art de toutes écoles, du XVe siècle à nos jours. Ensemble exceptionnel de peintures du XVIIe siècle. La première collection impressionniste de France hors de Paris. Le groupe de Puteaux ; L’abstraction. Cabinet d’arts graphiques riche de quelque huit mille feuilles, bénéficiant d’une réputation internationale. Entrée PMR par le 26 bis rue Lecanuet, dispositif Virtuoz pour les personnes porteuses d’handicap visuel disponible à l’accueil, sac de confort pour les personnes ayant un trouble du spectre autistique disponible à l’accueil.

Venez-vous confronter à la force de l’eau !

©AFPCNT