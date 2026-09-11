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Démonstration : la forge, Forge Atelier Fer Emeraude Bordeaux, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Forge Atelier Fer Emeraude Bordeaux · Bordeaux

Démonstration : la forge, Forge Atelier Fer Emeraude Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Forge Atelier Fer Emeraude Bordeaux
Adresse
26 Rue Cantemerle, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Limité à 40 places debout par visite.

Démonstration : la forge 19 et 20 septembre Forge Atelier Fer Emeraude Bordeaux Gironde

Gratuit. Limité à 40 places debout par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Assistez à l’allumage de la forge, à la préparation des outils et à la sélection du fer.
Découvrez ensuite les différentes étapes du travail du métal : chauffe, étirage et martelage sur l’enclume, jusqu’à la réalisation d’une volute.

Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026

Forge Atelier Fer Emeraude Bordeaux 26 Rue Cantemerle, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556810131 http://ferronnerie.ferem https://www.instagram.com/atelierferemeraude/?hl=fr;https://www.facebook.com/fereme.bordeaux Dernière forge encore en activité à Bordeaux, notre atelier est spécialisé dans la restauration et la création à l’identique de ferronneries du XVIIIe siècle. Nous réalisons également tous types d’ouvrages en fer, conçus et façonnés en pièces uniques. BUS 15 et 5
Tram C Station Paul Doumer
Allumage de la forge, préparation et description des outils,

©CHARLY GUILLEBEAUD

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