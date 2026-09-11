Démonstration : la forge, Forge Atelier Fer Emeraude Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Démonstration : la forge 19 et 20 septembre Forge Atelier Fer Emeraude Bordeaux Gironde

Gratuit. Limité à 40 places debout par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Assistez à l’allumage de la forge, à la préparation des outils et à la sélection du fer.

Découvrez ensuite les différentes étapes du travail du métal : chauffe, étirage et martelage sur l’enclume, jusqu’à la réalisation d’une volute.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Forge Atelier Fer Emeraude Bordeaux 26 Rue Cantemerle, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556810131 http://ferronnerie.ferem https://www.instagram.com/atelierferemeraude/?hl=fr;https://www.facebook.com/fereme.bordeaux Dernière forge encore en activité à Bordeaux, notre atelier est spécialisé dans la restauration et la création à l’identique de ferronneries du XVIIIe siècle. Nous réalisons également tous types d’ouvrages en fer, conçus et façonnés en pièces uniques. BUS 15 et 5

Tram C Station Paul Doumer

Allumage de la forge, préparation et description des outils,

©CHARLY GUILLEBEAUD