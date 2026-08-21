Démonstration : les danses du Second Empire reprennent vie dans la cour de l’Hôtel des douanes, Musée national des Douanes, Bordeaux

Informations pratiques

Démonstration : les danses du Second Empire reprennent vie dans la cour de l’Hôtel des douanes Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Musée national des Douanes Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Musée national des douanes accueille l’association Bal d’Antan – Un pas dans l’Histoire

En costumes d’époque, dans l’emblématique cour de l’Hôtel des douanes, les danseurs feront revivre l’élégance des bals du Second Empire à travers plusieurs démonstrations dans la cour de l’Hôtel des Douanes. Cette animation invite petits et grands à se replonger dans l’atmosphère festive et raffinée du XIXᵉ siècle.

Démonstrations (30 min) :

14h30

15h30

16h30

À propos de Bal d’Antan – Un pas dans l’Histoire

L’association Bal d’Antan – Un pas dans l’Histoire fait revivre la magie des grands bals, du XVIIIᵉ siècle à la Belle Époque. Tout au long de l’année, nous proposons des cours de danses historiques (valses, quadrilles, polkas, contredanses…), des ateliers de confection de costumes d’époque et des événements costumés dans des lieux d’exception. Accessible à tous, notre association rassemble passionnés et curieux dans une ambiance conviviale pour offrir une véritable immersion vivante au cœur de notre patrimoine.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Musée national des Douanes 1 Place de la Bourse, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0970275766 https://www.musee-douanes.fr Le Musée national des douanes est situé dans l’ancien Hôtel des Fermes du Roi de Bordeaux.

Ce fleuron du patrimoine douanier est également un bâtiment emblématique du Bordeaux du XVIIIe siècle. Il a été construit entre 1735 et 1738 spécifiquement pour accueillir la Ferme Générale, compagnie privée qui percevait sous l’Ancien Régime les taxes pour le compte du roi. Le bâtiment était la porte d’entrée des marchandises transportées par bateaux et débarquées dans la halle pour y être contrôlées par les commis de la Ferme, ancêtres des douaniers.

Le bâtiment s’organise autour d’une cour rectangulaire qui recevait les marchandises avant et après le dédouanement.

La façade de style classique dessinée par Jacques Gabriel est remarquable par l’équilibre de ses proportions. Les frontons ont été réalisés par le sculpteur Jacques Verberckt, qui a également conçu la fontaine adossée au mur de la cour intérieure.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Musée national des douanes accueille l’association Bal d’Antan – Un pas dans l’Histoire

© Bal d’Antan – Un pas dans l’Histoire