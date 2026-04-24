Démonstration : les trésors de la bibliothèque, présentation de document patrimoniaux, Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen

Démonstration : les trésors de la bibliothèque, présentation de document patrimoniaux 19 et 20 septembre Bibliothèque Alexis de Tocqueville Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir des documents précieux conservés par la bibliothèque dans ses réserves, habituellement inaccessibles au public : des manuscrits enluminés, des livres anciens, mais aussi des estampes, des livres d’artistes, de belles reliures… Venez-vous amuser autour du patrimoine en famille !

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304700 https://bibliotheques.caenlamer.fr libre

Journées européennes du patrimoine 2026

©Virginie Meigné