Démonstration les trésors de la bibliothèque, présentation de document patrimoniaux | Journées du Patrimoine Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen

Informations pratiques

Caen

Démonstration les trésors de la bibliothèque, présentation de document patrimoniaux | Journées du Patrimoine

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Venez découvrir des documents précieux conservés par la bibliothèque dans ses réserves, habituellement inaccessibles au public des manuscrits enluminés, des livres anciens, mais aussi des estampes,…

Venez découvrir des documents précieux conservés par la bibliothèque dans ses réserves, habituellement inaccessibles au public des manuscrits enluminés, des livres anciens, mais aussi des estampes, des livres d’artistes, de belles reliures… Venez-vous amuser autour du patrimoine en famille ! .

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Démonstration les trésors de la bibliothèque, présentation de document patrimoniaux | Journées du Patrimoine

Come discover the valuable items preserved by the library in its stacks, which are usually inaccessible to the public: illuminated manuscripts, antique books, as well as prints,?

L’événement Démonstration les trésors de la bibliothèque, présentation de document patrimoniaux | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer