Démonstration Mob Cross Endurance du Ramel Terrain d’Amavis Yssingeaux
samedi 26 septembre 2026 · Terrain d'Amavis · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Démonstration Mob Cross Endurance du Ramel
Terrain d’Amavis Amavis Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 13:00:00
fin : 2026-09-26 19:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
Démonstration de Mob Cross Endurance du Ramel, 6ème édition, avec des manches G1 G2 CLASSIC et G2 G3 RACE. Buvette et restauration sur place.
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Terrain d’Amavis Amavis Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes teamracingyss43@gmail.com
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English :
Ramel Mob Cross Endurance Demonstration, 6th edition, featuring G1-G2 CLASSIC and G2-G3 RACE heats. Refreshments and food available on site.
L’événement Démonstration Mob Cross Endurance du Ramel Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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