Informations pratiques

Yssingeaux

Démonstration Mob Cross Endurance du Ramel

Terrain d’Amavis Amavis Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 13:00:00

fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Démonstration de Mob Cross Endurance du Ramel, 6ème édition, avec des manches G1 G2 CLASSIC et G2 G3 RACE. Buvette et restauration sur place.

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Terrain d’Amavis Amavis Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes teamracingyss43@gmail.com

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English :

Ramel Mob Cross Endurance Demonstration, 6th edition, featuring G1-G2 CLASSIC and G2-G3 RACE heats. Refreshments and food available on site.

L’événement Démonstration Mob Cross Endurance du Ramel Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire