UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Yssingeaux

Démonstration Mob Cross Endurance du Ramel Terrain d’Amavis Yssingeaux

samedi 26 septembre 2026 · Terrain d'Amavis · Yssingeaux

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Terrain d'Amavis
Adresse
Amavis
Ville
43200 Yssingeaux
Département
Haute-Loire
Tarif

Yssingeaux

Démonstration Mob Cross Endurance du Ramel

Terrain d’Amavis Amavis Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 13:00:00
fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27

Démonstration de Mob Cross Endurance du Ramel, 6ème édition, avec des manches G1 G2 CLASSIC et G2 G3 RACE. Buvette et restauration sur place.
  .

Terrain d’Amavis Amavis Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   teamracingyss43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ramel Mob Cross Endurance Demonstration, 6th edition, featuring G1-G2 CLASSIC and G2-G3 RACE heats. Refreshments and food available on site.

L’événement Démonstration Mob Cross Endurance du Ramel Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

À voir aussi à Yssingeaux (Haute-Loire)