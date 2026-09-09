Démonstration parlez moi de jardin | Journées du Patrimoine Place Blot Caen
samedi 19 septembre 2026 · Place Blot · Caen
Informations pratiques
Caen
Démonstration parlez moi de jardin | Journées du Patrimoine
Place Blot Jardin des plantes Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Parlez-moi de jardin… (Re)découvrez le jardin des plantes au cours d’une déambulation littéraire et poétique en musique.
Espace collectif d’écriture et arbre à messages en accès libre. Exposition de gravures dans le parc.
En partenariat avec l’association mille feuilles & Cie. Durée 1h.
Parlez-moi de jardin… (Re)découvrez le jardin des plantes au cours d’une déambulation littéraire et poétique en musique.
Espace collectif d’écriture et arbre à messages en accès libre. Exposition de gravures dans le parc.
En partenariat avec l’association mille feuilles & Cie. Durée 1h. .
Place Blot Jardin des plantes Caen 14000 Calvados Normandie accueil-ev@caen.fr
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English : Démonstration parlez moi de jardin | Journées du Patrimoine
Tell me about gardens… (Re)discover the Jardin des Plantes on a literary and poetic stroll set to music.
A communal writing space and a message tree, open to all. An exhibition of engravings in the park.
In partnership with the Mille Feuilles & Cie association. Duration: 1 hour.
L’événement Démonstration parlez moi de jardin | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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