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Démonstration parlez moi de jardin | Journées du Patrimoine Place Blot Caen

samedi 19 septembre 2026 · Place Blot · Caen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place Blot
Adresse
Jardin des plantes
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif

Caen

Démonstration parlez moi de jardin | Journées du Patrimoine

Place Blot Jardin des plantes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Parlez-moi de jardin… (Re)découvrez le jardin des plantes au cours d’une déambulation littéraire et poétique en musique.
Espace collectif d’écriture et arbre à messages en accès libre. Exposition de gravures dans le parc.
En partenariat avec l’association mille feuilles & Cie. Durée 1h.
Parlez-moi de jardin… (Re)découvrez le jardin des plantes au cours d’une déambulation littéraire et poétique en musique.
Espace collectif d’écriture et arbre à messages en accès libre. Exposition de gravures dans le parc.
En partenariat avec l’association mille feuilles & Cie. Durée 1h.   .

Place Blot Jardin des plantes Caen 14000 Calvados Normandie   accueil-ev@caen.fr

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English : Démonstration parlez moi de jardin | Journées du Patrimoine

Tell me about gardens… (Re)discover the Jardin des Plantes on a literary and poetic stroll set to music.
A communal writing space and a message tree, open to all. An exhibition of engravings in the park.
In partnership with the Mille Feuilles & Cie association. Duration: 1 hour.

L’événement Démonstration parlez moi de jardin | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer

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