Démonstration parlez moi de jardin | Journées du Patrimoine Place Blot Caen

Informations pratiques

Caen

Démonstration parlez moi de jardin | Journées du Patrimoine

Place Blot Jardin des plantes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Parlez-moi de jardin… (Re)découvrez le jardin des plantes au cours d’une déambulation littéraire et poétique en musique.

Espace collectif d’écriture et arbre à messages en accès libre. Exposition de gravures dans le parc.

En partenariat avec l’association mille feuilles & Cie. Durée 1h.

Parlez-moi de jardin… (Re)découvrez le jardin des plantes au cours d’une déambulation littéraire et poétique en musique.

Espace collectif d’écriture et arbre à messages en accès libre. Exposition de gravures dans le parc.

En partenariat avec l’association mille feuilles & Cie. Durée 1h. .

Place Blot Jardin des plantes Caen 14000 Calvados Normandie accueil-ev@caen.fr

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English : Démonstration parlez moi de jardin | Journées du Patrimoine

Tell me about gardens… (Re)discover the Jardin des Plantes on a literary and poetic stroll set to music.

A communal writing space and a message tree, open to all. An exhibition of engravings in the park.

In partnership with the Mille Feuilles & Cie association. Duration: 1 hour.

L’événement Démonstration parlez moi de jardin | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer